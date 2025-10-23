В Самарской области эконадзор выявил ущерб недрам на сумму более 4 млн рублей

Космическая система дистанционного мониторинга зафиксировала изменения на участке рядом с добычей полезных ископаемых в Сызранском районе. Эконадзор установил факт выхода предприятия за границы предоставленного лицензионного участка. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Объем незаконной добычи глины составил более шести тыс. кубометров. Недрам нанесен ущерб на сумму более 4,3 млн руб.

Должностное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. Сызранский районный суд удовлетворил иск межрайонной природоохранной прокуратуры.

Руфия Кутляева