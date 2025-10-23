CNN узнал, какие компании оплачивают ремонт Белого дома для Трампа

Канал CNN опубликовал список компаний и людей, которые внесли значительные суммы — в некоторых случаях десятки миллионов долларов — на строительство большого бального зала в восточном крыле Белого дома. По данным CNN, в числе жертвователей такие компании, как Altria Group, Amazon, Apple, Caterpillar, Coinbase, Google, HP, Lockheed Martin, Microsoft, T-Mobile, и многие другие.

Кроме того, в списке множество крупных американских предпринимателей и миллиардеров, в том числе тех, что обычно активно жертвуют на политическую кампанию Дональда Трампа MAGA. В частности, CNN называет сооснователей криптобиржи Gemini братьев Уинклвосс, нефтегазового миллиардера Гарольда Хамма, главу Blackstone Group Стивена Шварцмана, министра торговли Говарда Лютника и др. CNN также отмечает, что стоимость строительства бального зала выросла. Если до вчерашнего дня речь шла о сумме в $200 млн, то теперь называется сумма $300 млн. Во всяком случае такую цифру назвал сам президент Трамп в общении с прессой 22 октября.

Алена Миклашевская