Прокуратура взыскала 50 тыс. рублей за травму ребенка на тротуаре в Арзгире

Прокуратура Арзгирского района провела проверку по обращению отца девятилетней девочки, которая пострадала на тротуаре в селе Арзгир, пишет пресс-служба Ставропольской краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В июле 2025 года ребенок катался на самокате и въехал в выбоину в асфальтовом покрытии тротуара. При падении девочка получила травму и была доставлена в больницу. В ходе проверки выяснилось, что при приемке выполненных работ по ремонту тротуара в июле 2024 года нарушения покрытия не зафиксировали, а после этого дефекты не устраняли.

Прокуратура обратилась в суд, требуя компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей. Суд удовлетворил иск полностью, и муниципалитет выплатил семье пострадавшей 50 тыс. руб. По требованию надзорного органа коммунальщики также привели тротуар в порядок, устранив выбоину.

Станислав Маслаков