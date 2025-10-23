Роспотребнадзор не выявил превышений загрязнения воздуха после взрыва в Копейске

По результатам исследований, которые организовало управление Роспотребнадзора по Челябинской области, в воздухе возле копейского завода, где в ночь на 23 октября произошел взрыв, не обнаружили превышений нормативов загрязнений, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты взяли пробы воздуха во дворах жилых домов в Копейске, которые находятся рядом с заводом, где произошел взрыв. Сотрудники лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области определяли наличие двадцати загрязняющих веществ и состояние гамма-фона.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, взрыв на копейском предприятии произошел 22 октября в 23:45, после чего начался пожар. Через несколько часов в очаге возгорания случился еще один взрыв. Подтверждена информация о десяти погибших. Пострадали 19 человек.

По данным регионального управления СКР, взрыв произошел «в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху». Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Виталина Ярховска