В Тюмени простились с Иваном Зуевым

В четверг, 23 октября, в Знаменском кафедральном соборе в Тюмени простились с военным корреспондентом «РИА Новости» Иваном Зуевым. Он погиб 16 октября при ударе беспилотника по съемочной группе «Россия сегодня» в Запорожской области. Ему было 39 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым в Знаменском кафедральном соборе в Тюмени

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Церемония прощания с военным корреспондентом РИА Новости Иваном Зуевым в Знаменском кафедральном соборе в Тюмени

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Венки на церемонию направили президент Владимир Путин и министр обороны Андрей Белоусов, а также губернатор Тюменской области Александр Моор, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и главред RT Маргарита Симоньян. Во время прощания также объявили о награждении Ивана Зуева орденом Мужества посмертно.

Проститься с военкором пришли друзья и коллеги. Они отмечали его смелость, доброту и желание помочь всем, кого затронули боевые действия: беженцам, жителям новых территорий и приграничья и даже животным.

«Я сам ездил к бойцам на передовую и потом много месяцев хотел вернуться, чтобы быть с ними. Потому что там я видел между людьми такую любовь, которую здесь не увидишь. Возможно, Иван именно поэтому постоянно ездил на фронт — чтобы поддержать солдат, рассказать о них, быть с ними»,— сказал священнослужитель Знаменского кафедрального собора, в котором проходила церемония прощания.

Заместитель главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев, говоря об Иване Зуеве, отметил, что журналист «погиб, защищая родину». «Будучи журналистом, будучи вооруженным стремлением к правде, он рисковал каждый день, он стремился к тому, чтобы люди знали, что происходит на фронте, что происходит в прифронтовых районах»,— сказал он.

На прощании также зачитали телеграмму от полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Он назвал журналиста «настоящим патриотом» и отметил, что Иван Зуев всегда обращал внимание на человеческие судьбы.

Иван Зуев пришел в журналистику в 2008 году, а первая его командировка в ЛДНР состоялась в 2014 году. В начале февраля 2022 года журналист начал работать в агентстве «Sputnik Ближнее зарубежье», а в апреле 2023-го — в «РИА Новости» в качестве военкора и координатора группы в ДНР.

Полина Мотызлевская