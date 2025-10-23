В Самарской области жители более 800 жилых домов могут снизить расходы на отопление

В Самарской области 1244 объекта оборудованы неисправными общедомовыми приборами учёта. Из них 829 — жилые дома, жители которых переплачивают за тепло, так как данные установленных в этих зданиях счётчиков не принимаются специалистами «ЭнергосбыТ Плюс».



Это приводит к убыткам для клиентов, поскольку в таком случае ресурсоснабжающая организация выставляет квитанции, опираясь не на фактические показания, а исходя уже из других критериев. Для промышленных, бюджетных и коммерческих предприятий — это тепловая нагрузка объекта, а для многоквартирных домов — утверждённые нормативы потребления. Энергетики обращают внимание, что расчёт по нормативу происходит независимо от температуры воздуха, поэтому не позволяет экономить при тёплой погоде. Это особенно важно учесть на старте отопительного сезона.

Причины сложившейся ситуации могут быть самые разные — от отсутствия поверки прибора учёта до его технической неисправности. Уточнить информацию о причинах, по которым «ЭнергосбыТ Плюс» не принимает к расчётам показания счётчиков, можно на сайте tplusgroup.ru. Для возобновления расчёта за тепло по показаниям счётчика необходимо направить заявку на электронную почту: samara@esplus.ru.

АО «ЭнергосбыТ Плюс», ИНН 5612042824