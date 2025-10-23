Делегация правительства РФ осмотрела инфраструктурные объекты в Удмуртии

Рабочая группа правительства России во главе с помощником премьер-министра Муслимом Хучиевым оценила ход реализации инфраструктурных и социальных объектов в Ижевске и Глазове. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В столице Удмуртии делегация посетила главную канализационную насосную станцию № 3 (ГКНС-3) и присоединяемый к ней коллектор № 26. Напомним, что завершение строительства ГКНС-3 намечено на 2007 год, на текущий день выполнение проекта оценивается в 98%.

Рабочая группа также посетила: парк «Тишино» (благоустроен в 2024 году), участок трассы «Ижевск—Аэропорт» (планируется завершить в 2026-м), школу на 1100 мест на ул. Берша (открытие запланировано на 2027-й).

«Существующая школа на улице Берша, а также образовательные организации, расположенные в непосредственной близости от микрорайона, заполнены на 150 процентов. Новая школа очень нужна молодым семьям, которые приобрели квартиры в жилых домах на этой территории. При условии достаточного финансирования школу могут открыть уже в 2027 году»,— отметила первый зампред правительства республики Татьяна Чуракова.

Кроме того, делегация посетила реконструируемый участок набережной Ижевского пруда (завершающий этап намечен на 2026 год, текущая готовность оценивается в 38%). Муслим Хучиев сообщил, что подтверждено финансирование проекта на 200 млн руб. из федерального бюджета.

В Глазове представители федерального правительства посетили поэтапно реконструируемую Глазовскую межрайонную больницу (завершить планируется — в 2027-м) и детский реабилитационного центр «Адели» (реализована в 2025-м). Отмечается, что за последние семь месяцев реабилитацию в «Адели» прошло около 700 детей и подростков.