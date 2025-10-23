Чем известен глава АСВ Андрей Мельников

В Москве задержан глава Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Мельников

Мельников Андрей Геннадьевич родился 3 сентября 1969 года. Окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «экономист-математик» (1992).

В 1990-х работал в группе экспертов президента РФ, в комитете по бюджету, налогам, банкам и финансам Госдумы, в Минэкономики. Специализировался на вопросах разработки банковского законодательства, регулирования и налогообложения. Принимал участие в подготовке федеральных законов «О банках и банковской деятельности», «О несостоятельности кредитных организаций», «О реструктуризации кредитных организаций».

В 1998 году вошел в группу, которая занималась созданием Агентства по реструктуризации кредитных организаций. С момента создания государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в 2004 году и по 2016 год работал в должности заместителя ее гендиректора. Основная задача АСВ — выплата страхового возмещения по вкладам при наступлении страхового случая в банке.

С 2016 по 2017 год господин Мельников занимал пост министра экономического развития Республики Крым. Затем был вице-президентом Ассоциации банков России. В июле 2019 года вернулся в АСВ в должности первого заместителя гендиректора. 26 января 2022 года назначен гендиректором агентства.

Награжден Почетной грамотой президента РФ, медалью Минобороны «За возвращение Крыма», медалью «В память 800-летия Нижнего Новгорода».

Женат, два ребенка.