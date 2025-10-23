КС постановил уравнять работников судов с правоохранителям в условиях содержания под стражей

Конституционный суд (КС) РФ признал не соответствующим Основному закону действующий порядок содержания под стражей сотрудников судов. По мнению КС, этой категории подозреваемых или обвиняемых необходимо выделять отдельную камеру в СИЗО, как это происходит с сотрудниками правоохранительных органов и судьями.

Постановление КС было принято по жалобе Александра Эйвазова, экс-секретаря судебного заседания в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. В феврале 2017 года против него возбудили уголовное дело за воспрепятствование правосудию с использованием служебного положения (ч.3 ст. 294 УК РФ). Господин Эйвазов был оправдан, но в дальнейшем он обратился в суд, потребовав компенсацию за несоответствие условий своего содержания конституционным нормам. Суды отказали ему в удовлетворении иска, после чего гражданин обратился в КС.

Действующее законодательство предусматривает отдельное содержание уже осужденных «работников судов» при отбывании наказания, напомнил КС в своем постановлении. Но эта категория не подпадает под особые нормы содержания на досудебных стадиях. Между тем бывшие сотрудники судебных аппаратов, оказавшиеся под стражей, могут вызывать неприязнь у других лиц, вместе с которыми их содержат в СИЗО в общих камерах. В связи с этим КС признал обоснованными опасения за свою безопасность со стороны обвиняемых и подозреваемых, ранее связанных с судебной системой.

КС предписал законодателю соответствующим образом изменить действующее правовое регулирование. Вынесенные в отношении господина Эйвазова судебные решения подлежат пересмотру.

Степан Мельчаков