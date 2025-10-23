Благодаря автоматизации процессов «Россети Тюмень» сократили число обращений в компанию на 20%

С января по сентябрь 2025 года «Россети Тюмень» обработали почти 155 тысяч обращений потребителей. Количество запросов уменьшилось на 20% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года. В компании связывают это с планомерным внедрением новых технологий для автоматизации процессов.

Большинство клиентов выбирает заочное взаимодействие с энергетиками, а ключевой темой обращений остается подключение к электрическим сетям компании. В рамках работы по совершенствованию взаимодействия с потребителями в 2025 году «Россети Тюмень» внедрили новый сервис для обработки обращений клиентов на горячую линию – нейросетевого агента. Автономная система через голосового помощника дает консультации по основным вопросам о качестве электроснабжения и проведении плановых работ на энергообъектах. Также компания активно использует корпоративные страницы в социальной сети «ВКонтакте», а также мессенджерах Telegram и МАХ.

Всего за девять месяцев текущего года через интернет-ресурсы, в том числе Единый портал электросетевых услуг «Портал-ТП.РФ», обработано порядка 12 тысяч обращений. За тот же период операторы Центра обслуживания клиентов провели более 126 тысяч телефонных консультаций.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание повышению качества обслуживания. Для эффективного взаимодействия с жителями Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО энергетики наладили сотрудничество с Центрами управления регионами, а также развивают традиционные и внедряют новые форматы коммуникаций.

АО «Россети Тюмень»