Злоупотребление с отключением

В Омске вынесли приговор бывшему техническому директору ТГК-11 Владимиру Соскову за злоупотребление полномочиями. По версии следствия, он согласовал перенос сроков ремонтных работ на ТЭЦ, что привело к возникновению аварийных ситуаций в декабре 2023 года, из-за которых жители трех городских округов остались без отопления. Прокуратура просила для бывшего топ-менеджера два года колонии общего режима, но суд ограничился штрафом в размере 180 тыс. руб.

Бывшего технического директора АО «ТГК-11» Владимира Соскова осудили по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при подготовке к отопительному сезону.

В декабре 2023 года на ТЭЦ-5, которая обслуживает Центральный, Ленинский и Октябрьский округа Омска, произошел ряд аварий, приведших к перебоям теплоснабжения.

«Отсутствие отопления в течение двух недель в 11 детских садах, 18 школах и большом количестве многоквартирных домов в условиях крайне низких температур в зимнее время создало реальную угрозу для жизни и здоровья населения»,— рассказала «Ъ-Сибирь» официальный представитель управления СКР по Омской области Лариса Болдинова.

В администрации Омска тогда прошло заседание экстренного штаба по проблеме теплоснабжения. Правоохранители завели уголовное дело. Обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ, максимальное наказание по ней — четыре года лишения свободы) предъявили техническому директору ТГК-11 Владимиру Соскову. По версии следствия, топ-менеджер знал, что теплогенерирующее оборудование ТЭЦ-5 находится в неудовлетворительном состоянии, а у фирмы-подрядчика отсутствует возможность своевременно и качественно отремонтировать его до начала отопительного сезона. Энергетик, говорится в деле, не стал искать нового подрядчика, согласовал перенос срока ремонта на более позднее время, что привело к ряду аварий на оборудовании в конце 2023 года.

Как сообщили в прокуратуре региона, по результатам рассмотрения 324 исковых заявлений ведомства в интересах пенсионеров и инвалидов с АО «Омские распределительные тепловые сети» взыскано порядка 2,6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за ненадлежащее оказание коммунальных услуг. Остальным обратившимся горожанам прокуратура оказала помощь в подготовке исков.

По итогам расследования СКР внес в мэрию и ТГК-11 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. В июле 2025 года материалы уголовного дела, насчитывающего 26 томов, поступили на рассмотрение Куйбышевского районного суда.

Вину бывший технический директор ТГК-11 признал в полном объеме, гособвинитель запросил для него два года лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня по делу вынесли приговор. Председательствующая в процессе Юлия Герстнер назначила Владимиру Соскову наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. руб. О том, будут ли стороны оспаривать приговор, пока не известно.

Константин Воронов