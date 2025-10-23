В Ярославле дебаркадер на Которосли нарушает водное законодательство

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение водного законодательства на реке Которосль. Проверка показала, что организация использовала дебаркадер для досуговой деятельности без договора водопользования. Об этом сообщили в Волжской природоохранной прокуратуре.

Прокурор направил представление руководителю организации для устранения нарушения. По постановлению прокуратуры Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора привлекло виновное должностное лицо к административной ответственности по статье 7.6 КоАП РФ. Назначен штраф в размере 10 тыс. рублей.

По данным Yarnews, речь идет о дебаркадере, в котором размещался клуб «Мед». Прокуратура продолжает контролировать устранение выявленных нарушений.

Антон Голицын