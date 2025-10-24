EXEED представил инновационную технологию Texxeract и новую дизайнерскую концепцию бренда

В рамках клиентского саммита EXEED состоялся мировой дебют Texxeract «Energy Cube»* — нового направления по комплексному развитию электромобилей и гибридов. Ключевой задачей стало создание уникальных технологий, повышающих эффективность, производительность и безопасность автомобилей на новых источниках энергии. Texxeract 2.0 будет применен в обновленном RX и на новых моделях ES7, ET8 и ET9 до конца 2027 года.

EXEED — Texxeract «Energy Cube» — это инновационная комплексная технологическая платформа EXEED для силовых установок PHEV, REEV и BEV. Texxeract повышает эффективность по трем ключевым направлениям — дальность хода, скорость зарядки и энергопотребление. Полностью электрические модели поддерживают ультрабыструю зарядку от 20% до 80% всего за 10 минут. С интеллектуальной системой управления энергией IEC модель EXEED EXLANTIX ET REEV* лидирует в отрасли коэффициента преобразования энергии. Она может производить 3,7 кВт·ч электроэнергии из 1 литра топлива, обеспечивая совокупный запас хода 1180 км.

Запуск новой дизайнерской концепции: три модели воплощают эстетику «Perpetua»

Еще одним важным событием стал анонс новой дизайн-концепции EXEED — «Perpetua» (что означает вечный и непрерывный). Вдохновленная мифом об Атлантиде и движением океанских волн, концепция передает ощущение красоты бренда, не подвластной времени.

Философия нового дизайна воплотилась в том числе в кросс-купе EXEED RX*.

EXEED RX представляет тему «Starlight Ocean» (Звездный океан). Его дизайн изначально был сосредоточен на плавных пропорциях и скульптурных линиях кузова. Уникальные технические детали полностью передают ощущение «Да Ци» — китайского понятия, означающего величие и благородство. Передняя часть автомобиля эволюционировала из концепта Stellar, а цифровая решетка радиатора и дневные ходовые огни Starry Sky DRL* усиливают ощущение технологичности.

Технология Texxeract ляжет в основу стратегии развития EXEED, а новая дизайн-концепция станет эстетическим ориентиром будущих продуктов бренда.

