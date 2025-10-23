ОДК-УМПО попало под санкции Европейского союза

ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО, входит в Обединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) «Ростеха») оказалось в числе 41 юридических лиц, попавших в 19-й пакет санкций Евросоюза.

Как сообщает «BFM Уфа», Брюссель обосновывает включение уфимского предприятия в санкционный список тем, что завод «оказывает материальную поддержку российскому оборонному комплексу и получает от этого выгоду». Кроме того, ЕС ссылается на соглашение о финансировании между ОДК и ОДК-УМПО на 27,5 млрд руб., усилившее «стратегическое значение уфимского завода».

ПАО «ОДК-УМПО» разрабатывает, производит и испытывает газотурбинные авиационные двигатели, а также двигатели для нефтегазовой отрасли. Основные активы предприятия расположены в Уфе. В прошлом году выручка ОДК-УМПО составила около 130,3 млрд руб., чистая прибыль — 7,8 млрд руб. В марте 2022 года компания попала под санкции США, спустя несколько месяцев ограничения ввел президент Украины.

Идэль Гумеров