Предприятия Татарстана профинансируют сохранение снежного барса

Три предприятия Татарстана — АО «ТАИФ», АО «Нэфис Косметикс» и АО «Татспиртпром» — присоединились к проекту по сохранению снежного барса. Соответствующие соглашения с научным центром «Снежный барс» были подписаны сегодня в Казани. Об этом сообщает РБК Татарстан.

Соглашения предусматривают финансирование мероприятий по сохранению и изучению редкого хищника. Средства направят на проведение экспедиций, отлов снежных барсов, содержание научного центра и развитие системы мониторинга популяции. Исследовательскую часть проекта возьмет на себя Казанский федеральный университет.

Министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков отметил, что в России насчитывается не более 90 особей этого вида, и республика берет на себя ответственность за приумножение популяции животного, являющегося символом Татарстана.

Анна Кайдалова