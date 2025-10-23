Жители Самары накопили долги за воду на 1,4 млрд рублей

Сумма общего долга жителей Самары за услуги водоснабжения и водоотведения превысила 1,4 млрд руб. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ближайшее время компания отправит уведомления 31 654 должникам, задолжавшим в общей сложности 460 млн руб. Это станет для абонентов последним шансом погасить задолженность без вмешательства суда.

Если уведомления будут проигнорированы, к должникам применят санкции вплоть до блокировки банковских карт.

Георгий Портнов