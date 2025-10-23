«Неофарм» поглотил две нижегородские аптечные сети

Холдинг «Неофарм» завершил поглощение и ребрендинг нижегородских аптек «Солнечное здоровье» и «Будьте здоровы», которые будут работать в сети «Столички». Об этом сообщила пресс-служба «Неофарм».

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что большинство обновленных аптек находится в жилых микрорайонах Нижнего Новгорода. Под общим брендом работают 67 аптек.

Сеть «Столички» основана в 2000 году в Москве, входит в холдинг «Неофарм» и насчитывает 1,6 тыс. аптек в 80 российских городах.

Владимир Зубарев