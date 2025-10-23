ЕС ввел санкции против челябинского поставщика станков с ЧПУ

Европейский союз ввел санкции в отношении российских банков и компаний. В список внесли челябинское ООО «Битван», которое занимается поставкой станков с ЧПУ из Китая. Информацию опубликовали в официальном журнале ЕС. Ограничения вступают в силу с 12 ноября.

В новый санкционный список попали российские финансовые организации: Альфа-банк, «Земский банк», МТС банк, Абсолют банк, а также НКО «Истина». Также под ограничения попали филиалы Сбера и ВТБ в Белоруссии, филиалы ВТБ в Казахстане и Шанхае. Санкции затронут «Евразийский банк сбережений», «Душанбе Сити Банк» и «Коммерцбанк Таджикистана». В список попал и криптовалютный сервис Payeer.

Новый пакет санкций также включает 45 юридических лиц. Под санкции попали компании «Соллерс», «МикроЭМ», а также 12 организаций из Китая, Индии и Таиланда.

По информации с официального сайта «Битвана», компания импортирует из Китая токарные и фрезерные станки с ЧПУ. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка компании составила 2,5 млрд руб., чистая прибыль — 60 млн руб.