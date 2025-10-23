В Татарстане дело о нападении водителя на полицейского направили в суд

В Татарстане направили в суд уголовное дело водителя, напавшего на сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Инцидент произошел 16 июля 2025 года в селе Столбищи Лаишевского района. По версии следствия, сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина проигнорировал требование выйти из машины и предъявить документы. Он оказал сопротивление сотрудникам ГИБДД, сопровождая свои действия угрозами и оскорблениями. Находившаяся там же пассажирка также применила насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. Один из полицейских вынужден был применить табельное оружие.

Пострадавшему, раненному в ноги, оказали медицинскую помощь, после чего ему предъявили обвинение.

Анна Кайдалова