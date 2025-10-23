В Самаре под стражу заключены начальник экзаменационного отделения ГИБДД, инспектор и ее супруг

По ходатайству военного следователя в отношении заместителя начальника РЭО — начальника экзаменационного отделения ГИБДД У МВД России по Самаре Вячеслава Фролова, старшего инспектора Руфии Шайдулловой, а также ее супруга Румиля Шайдуллова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает СКР.

Они обвиняются в неоднократном получении взяток в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) за незаконную выдачу водительских удостоверений. Уголовное дело расследуется военными следственными органами СКР.

По версии следствия, в прошлом году в Самаре и в Москве Вячеслав Фролов, Руфия и Румиль Шайдулловы получили от иностранных граждан взятки в общей сумме более 900 тыс. руб. за незаконную замену национальных водительских удостоверений. В результате их действий иностранным гражданам незаконно выданы водительские удостоверения государственного образца РФ.

