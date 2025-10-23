На Ставрополье гендиректора «Автомагистрали СК» обвиняют в сокрытии 17 млн рублей

Прокуратура Ставропольского края направила в Ессентукский городской суд уголовное дело, возбужденное в отношении генерального директора ООО «Автомагистраль СК» Сергея Казеко. Его обвиняют в сокрытии денежных средств и имущества, за счет которых должна была быть погашена недоимка по налогам, сборам и страховым взносам в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что с февраля по май 2025 года руководитель компании, зная о задолженности предприятия перед государством, намеренно скрывал активы организации. Отмечается, что при этом у него была реальная возможность погасить долг.

Чтобы не допустить взыскания средств в пользу государства и наложения обеспечительных мер, бизнесмен вел финансово-хозяйственную деятельность через счета других юридических лиц. Кроме того, он продал спецтехнику компании стоимостью более 13 млн руб.

Константин Соловьев