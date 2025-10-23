Британия вербует борцов с миграцией

В Лондоне 22 октября прошел ежегодный балканский саммит. Британский премьер Кир Стармер собрал лидеров стран региона в рамках реализации Берлинского процесса, который призван приблизить Балканы к Евросоюзу. На сей раз Европа призвала балканские страны активнее включиться в борьбу с нелегальной миграцией. Однако конкретные шаги в этом плане готово принять пока только Косово, обещавшее открыть у себя центр для приема возвращенных из Европы мигрантов в обмен на европейскую поддержку в области безопасности. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский премьер Кир Стармер и албанский премьер Эди Рама

Фото: Chris J Ratcliffe / Pool / Reuters Британский премьер Кир Стармер и албанский премьер Эди Рама

Фото: Chris J Ratcliffe / Pool / Reuters

«Балканский регион называют перекрестком Европы, однако часто Балканы становились полигоном для испытания Европы, местом, где наш континент проверяется на прочность»,— объявил британский премьер Кир Стармер на открытии лондонского саммита. Лидеры балканской «шестерки» (Сербии, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и Косово) собрались в среду, 22 октября, в Лондоне на 12-й по счету саммит в рамках Берлинского процесса, который в 2014 году инициировала тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель с целью скорейшей интеграции балканских государств в Евросоюз.

В качестве главной темы лондонского саммита его организатор, британский премьер, избрал тему борьбы с нелегальной миграцией.

Эта тема весьма актуальна, в том числе и для вышедшей из состава Евросоюза Великобритании: только в этом году было зарегистрировано 37 тыс. нелегальных пересечений пролива Ла-Манш, на треть больше, нежели в прошлом году. Поэтому уже некоторое время Лондон ведет переговоры с правительствами балканских стран об их более активном подключении к борьбе с нелегальной миграцией в Западную Европу и, в частности, об открытии на Балканах центров для приема отвергнутых британскими властями просителей убежища. В этих же целях Великобритания решила, похоже, использовать и нынешний балканский саммит в рамках Берлинского процесса.

Чтобы задать нужную тональность саммиту, в день его проведения британские власти ввели санкции против, как было заявлено, «балканских преступных банд, которые фальсифицируют документы, используемые в торговле людьми», а также отдельных лиц, «вовлеченных в финансирование нелегальной миграции». В постановлении британского правительства упоминаются, в частности, «косовская оргпреступная группировка, ответственная за изготовление фальшивых документов и снабжение ими преступных банд», а также «лидер хорватской банды, которая снабжала преступников паспортами Хорватии».

Впрочем, о достижении каких-либо реальных договоренностей по совместной борьбе с нелегальной миграцией на лондонском саммите не сообщалось.

Предпринять конкретные шаги в этом плане выразило готовность пока только Косово. В канун встречи в Лондоне косовский премьер Альбин Курти согласился открыть на своей территории центр для приема беженцев, которым отказали в убежище в Великобритании. Взамен, по словам премьера, Косово ожидает дополнительную помощь Лондона в поставках оборудования для систем безопасности и обмен развединформацией «для противостояния угрозам со стороны Сербии и России».

Между тем три другие страны региона — Албания, Черногория и Босния, по информации балканских СМИ, дипломатично уклонились от принятия британских предложений. Албанский премьер Эди Рама просто дал понять, что идея открытия центра для мигрантов для него неприемлема. А глава черногорского правительства Милойко Спаич заявил, что «балканский путь переправы мигрантов в Западную Европу не проходит через Черногорию».