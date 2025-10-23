В Ульяновске сошел с рельсов вагон грузового поезда

Ульяновская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства схода вагона на станции Ульяновск-3, сообщила в четверг Приволжская транспортная прокуратура.

Сообщается, что, 23 октября 2025 года днем на станции Ульяновск-3 Куйбышевской железной дороги на боковом пути произошел сход одного наполненного щебнем полувагона в составе грузового поезда. «Пострадавших нет. Задержек движения других поездов не допущено. Груз не высыпался, остался в вагоне. Обстоятельства и причины устанавливаются. Ведутся восстановительные работы», — отмечают в транспортной прокуратуре. Какие при этом рассматриваются версии причин схода вагона и что обнаружено при первичном осмотре, в ведомстве не раскрывают.

Андрей Васильев, Ульяновск