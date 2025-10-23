Франция защищает музеи

После ограбления Лувра МВД Франции объявило о немедленном усилении безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия. Правда, повышенные меры не особенно помогли. В ночь на 20 октября воры вынесли часть экспозиции из Дома просвещения Дени Дидро, в пригороде Парижа. Сами французы на фоне «налетов» полицейским в качестве инструкции предлагают пересмотреть фильм «Такси», а властям обратить внимание на знаки. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Музей Дени Дидро — уже третья жертва грабителей минувшей недели. Под покровом ночи неизвестные взломали входную дверь, разбили витрину и вынесли часть коллекции — золотые и серебряные монеты XVIII–XIX веков. Их обнаружили в 2011-м в тайнике под крышей музея. Тогда находку оценили примерно в €90 тыс. Во время ограбления сработала сигнализация, но жандармы преступников упустили, указывает France Info.

А завлечь их мог дорожающий металл. Только за последний год золото почти вдвое прибавило в цене, указывает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Если это очень редкие монеты, вроде константиновского рубля, серебра в нем на 5 тыс. руб., а стоит такая монета $2,6 млн на аукционе. С такой монетой ничего сделать невозможно. Пытаетесь продать — это сразу станет известно. Единственный вариант — их переплавлять, но дальше пытаться в скупку продавать по цене металла.

Если это какие-то массовые монеты, такие можно продать анонимно и быстро. Они будут стоить дороже металла. Там будет дополнительная наценка».

Музей Дидро, как и Галерея Аполлона пока закрыты. При этом на грабителей Лувра у полиции по-прежнему ничего нет. В соцсетях на этом фоне активно вспоминают неловких жандармов из фильмов «Такси». Зато подробностей о воскресном налете все больше. Как оказалось, еще в 2019-м музей отказался от витрин ХХ века, но с сейфами и защитными крышками, в пользу менее сложных и надежных, отмечает The Times. Кроме того, похищенные артефакты не были застрахованы. А обнаруженная корона императрицы Евгении могла выпасть у грабителей во время аварии. Впрочем, власти уже обнаружили оба скутера преступников.

Утрату Лувра оценили в €88 млн. Но вернуть артефакты вряд ли удастся, считают эксперты. На продажу грабители не решатся — отследят. А в разобранном виде ценность камней в разы упадет. Но в этом случае их можно будет «обелить», отмечает эксперт журнала «Экспо-Ювелир» Виктор Субботин: «Любые органы, которые занимаются легализацией камней будут учитывать происхождение. Может быть замаркирован похожий камень и на нем перебит номер, который будет подделкой. И такое часто практикуется, когда один камень проходит через все лаборатории, и затем под полученные документы, под полученные номера получается реплики, подделки. Если он пойдет по этой схеме, скорее всего, практически невозможно будет отследить».

Лувр частично открылся лишь на третий день после ограбления — поскольку сотрудники охраны устроили забастовку и отказались приступать к работе, пока руководство музея не усилит меры безопасности, пишет с некоторым недоумением The New York Times. Впрочем, одного грабителя поймать все же удалось. В Барселоне задержали гражданку Китая, которая еще в сентябре похитила из Национального музея естественной истории в Париже почти 6 кг золотых самородков, стоимостью около €1,5 млн. Последние события многие стали считать карой небесной, указывает житель Парижа и гид Дмитрий Мисуркин: «Все работало по графику. Просто в последнее время из-за общего объединения людей, количество ограблений увеличилось, и про это стали больше рассказывать.

Мне кажется, на это стоит посмотреть с мистической точки зрения. Последние годы происходят исключительные события. Напоминает казни египетские. Торнадо, которого не бывает во Франции, там погиб один человек, кражи , пожар церквей, в том числе Нотр-Дам.

Может быть, кто-то хочет сказать, что первому лицу пора уже снять с себя тяжелую ношу».

Не удивили ограбления и основателя Telegram Павла Дурова. Он даже предложил выкупить украденные драгоценности, но передать их в Лувр в Абу-Даби, потому что оттуда их не украдут. В соцсетях тем временем соревнуются в оригинальности и, например, предлагают грабителям в качестве плана «Б» наведаться в Британский музей.

Екатерина Вихарева