Франция защищает музеи

Но следующей жертвой грабителей Дом просвещения Дени Дидро

После ограбления Лувра МВД Франции объявило о немедленном усилении безопасности вокруг музеев и объектов культурного наследия. Правда, повышенные меры не особенно помогли. В ночь на 20 октября воры вынесли часть экспозиции из Дома просвещения Дени Дидро, в пригороде Парижа. Сами французы на фоне «налетов» полицейским в качестве инструкции предлагают пересмотреть фильм «Такси», а властям обратить внимание на знаки. Подробности — у Екатерины Вихаревой.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Музей Дени Дидро — уже третья жертва грабителей минувшей недели. Под покровом ночи неизвестные взломали входную дверь, разбили витрину и вынесли часть коллекции — золотые и серебряные монеты XVIII–XIX веков. Их обнаружили в 2011-м в тайнике под крышей музея. Тогда находку оценили примерно в €90 тыс. Во время ограбления сработала сигнализация, но жандармы преступников упустили, указывает France Info.

Дени Дидро оставили без золота

А завлечь их мог дорожающий металл. Только за последний год золото почти вдвое прибавило в цене, указывает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Если это очень редкие монеты, вроде константиновского рубля, серебра в нем на 5 тыс. руб., а стоит такая монета $2,6 млн на аукционе. С такой монетой ничего сделать невозможно. Пытаетесь продать — это сразу станет известно. Единственный вариант — их переплавлять, но дальше пытаться в скупку продавать по цене металла.

Если это какие-то массовые монеты, такие можно продать анонимно и быстро. Они будут стоить дороже металла. Там будет дополнительная наценка».

Музей Дидро, как и Галерея Аполлона пока закрыты. При этом на грабителей Лувра у полиции по-прежнему ничего нет. В соцсетях на этом фоне активно вспоминают неловких жандармов из фильмов «Такси». Зато подробностей о воскресном налете все больше. Как оказалось, еще в 2019-м музей отказался от витрин ХХ века, но с сейфами и защитными крышками, в пользу менее сложных и надежных, отмечает The Times. Кроме того, похищенные артефакты не были застрахованы. А обнаруженная корона императрицы Евгении могла выпасть у грабителей во время аварии. Впрочем, власти уже обнаружили оба скутера преступников.

Утрату Лувра оценили в €88 млн. Но вернуть артефакты вряд ли удастся, считают эксперты. На продажу грабители не решатся — отследят. А в разобранном виде ценность камней в разы упадет. Но в этом случае их можно будет «обелить», отмечает эксперт журнала «Экспо-Ювелир» Виктор Субботин: «Любые органы, которые занимаются легализацией камней будут учитывать происхождение. Может быть замаркирован похожий камень и на нем перебит номер, который будет подделкой. И такое часто практикуется, когда один камень проходит через все лаборатории, и затем под полученные документы, под полученные номера получается реплики, подделки. Если он пойдет по этой схеме, скорее всего, практически невозможно будет отследить».

Воры у «Врат искусств»

Лувр частично открылся лишь на третий день после ограбления — поскольку сотрудники охраны устроили забастовку и отказались приступать к работе, пока руководство музея не усилит меры безопасности, пишет с некоторым недоумением The New York Times. Впрочем, одного грабителя поймать все же удалось. В Барселоне задержали гражданку Китая, которая еще в сентябре похитила из Национального музея естественной истории в Париже почти 6 кг золотых самородков, стоимостью около €1,5 млн. Последние события многие стали считать карой небесной, указывает житель Парижа и гид Дмитрий Мисуркин: «Все работало по графику. Просто в последнее время из-за общего объединения людей, количество ограблений увеличилось, и про это стали больше рассказывать.

Мне кажется, на это стоит посмотреть с мистической точки зрения. Последние годы происходят исключительные события. Напоминает казни египетские. Торнадо, которого не бывает во Франции, там погиб один человек, кражи , пожар церквей, в том числе Нотр-Дам.

Может быть, кто-то хочет сказать, что первому лицу пора уже снять с себя тяжелую ношу».

Не удивили ограбления и основателя Telegram Павла Дурова. Он даже предложил выкупить украденные драгоценности, но передать их в Лувр в Абу-Даби, потому что оттуда их не украдут. В соцсетях тем временем соревнуются в оригинальности и, например, предлагают грабителям в качестве плана «Б» наведаться в Британский музей.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева

