С ноября прекратятся субсидируемые рейсы из Перми в Новый Уренгой и Нижневартовск

С 30 октября прекратятся полеты из Перми в Нижневартовск, сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минтрансе. Ранее сообщалось о завершении полетов с указанной даты и в Новый Уренгой. «Северные направления субсидируются только в весенне-летний период»,— пояснили в ведомстве.

С октября возобновились также субсидированные полеты в Казань и Минеральные Воды. С ноября планируют возобновить рейсы в Новосибирск и Махачкалу.