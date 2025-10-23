С жителей Ставропольского края намерены взыскать 114 млн рублей за капремонт

С начала 2025 года фонд капитального ремонта Ставропольского края направил более 1,5 тыс. заявлений о вынесении судебных приказов на сумму более 114 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба организации.

За девять месяцев 2025 года поступления от претензионной работы выросли почти на 40%. Как отметили в фонде, цель обращений в суд состоит не в том, чтобы наказать неплательщиков, а чтобы восстановить баланс.

Перед тем как подать иск в суд, должникам направляют досудебные претензии, где подробно указана сумма долга. Но если за этим не последовала реакция, то судебный приказ становится основанием для взыскания не только задолженности, но и дополнительных расходов — госпошлины и исполнительского сбора (7% от суммы, но не менее одной тысячи рублей).

При образовании крупной задолженности возможен арест имущества или ограничение выезда за границу, добавили в организации.

Наталья Белоштейн