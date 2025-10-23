ФАС оштрафовала МТС Банк за рекламу вклада

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала МТС (MOEX: MTSS) Банк за ненадлежащую радиорекламу. В ней организация рекламировала вклад в банке с процентной ставкой до 30% годовых, сообщили в пресс-службе ведомства.

Рекламу признали ненадлежащей, поскольку в ней не упоминались условия, влияющие на сумму доходов клиентов. ФАС посчитала, что такие действия МТС Банка могут «ввести потребителей в заблуждение».

ФАС возбудила дело по статье о нарушении законодательства о рекламе, выдала банку предписание с требованием прекратить нарушение и назначила штраф.