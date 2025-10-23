«Женщины сами придумывают решения»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает, почему, по мнению ученых, мужчины меньше подвержены психическому расстройству.

Как сложно быть женщиной… На их долю выпадает больше грустных моментов и тягот, и дело не только в жизненных обстоятельствах, но и в генетике. По крайней мере, на это указывают австралийские ученые, которые обнаружили, что у женщин в два раза выше риск столкнуться с депрессией, чем у мужчин.

Исследователи проанализировали ДНК около 500 тыс. человек разного пола, с наличием этого диагноза и без него. Испытуемые были жителями Австралии, Нидерландов, США и Великобритании. В женских организмах ученые выявили 16 генетических вариаций, то есть изменений в последовательности ДНК, которые связаны с депрессией, в то время как у мужчин только 8. Кроме того, подчеркивается, что у женщин крепче связь между этим расстройством и метаболическими симптомами, например, набором веса или недостатком энергии. По словам ученых, работа эта важна, потому что чаще всего препараты тестируются исключительно на мужчинах, а с помощью таких исследований можно будет глубже понять истоки женской депрессии.

Впрочем, сами женщины не ждут, и если проблема не требует срочных врачебных вмешательств, то сами придумывают решения. В ход идут хобби, творчество и поиск опоры в духовности. Например, недалеко от Амстердама третий год подряд проходит женский ретрит «Алхимия гнева», где участницы с помощью пения, танцев или рычания преобразуют негативные эмоции в топливо для созидания и сексуальности.

Анна Кулецкая