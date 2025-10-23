В Томске запустят производство оборудования для спутниковой связи за 150 млн руб

Резидент особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» — ООО НПК «Тесарт» — инвестирует в проект по производству оборудования для спутниковой связи 150,8 млн руб. Реализация запланирована в период с 2025 по 2034 годы, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Компания в рамках заявленного инвестиционного проекта построит комплекс административно-производственных зданий общей площадью 3,5 тыс. кв. м, прокомментировал заместитель губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василий Потемкин.

ООО НПК «Тесарт» зарегистрировано в Томске в 2015 году. С 2018 года компанию возглавляет Артем Семкин, который также владеет 20% долей. В числе остальных собственников — Павел Федоров и Александра Мальцева (по 30%), Андрей Гельцер (20%). Предприятие производит экранированные камеры, опорно-поворотные устройства, динамические стенды, моментные двигатели, сканеры ближнего поля, абонентское оборудование VSAT, земные станции связи и абонентские терминалы для спутниковой связи. По информации Rusprofile, в 2024 году выручка общества составила 431 млн руб., чистая прибыль — 3,9 млн руб.

Общее количество резидентов ОЭЗ «Томск» достигло 54. С начала 2025 года на ее территории появились семь новых резидентов.

Лолита Белова