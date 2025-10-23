Суд приостановил снос театра эстрады в пермском Парке Горького

Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил ходатайство ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького» о приостановлении действия решений первой и апелляционной инстанций. Указанными судебными актами общество обязали снести театр эстрады (главная сцена) на территории парка. Как отметил суд, приостановление действия связано с необходимостью сохранения существующего положения в спорном правоотношении до окончания производства по кассационной жалобе.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Летом этого года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление департамента земельных отношений города и признал самовольной постройкой объект «театр эстрады» на территории парка, а также лишил ООО права собственности на сооружение проходной будки. Он также обязал снести сцену. Осенью это решение устояло в апелляции, сейчас «Центральный парк развлечений» пытается обжаловать его в кассации.

ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» арендует территорию парка им. Горького в центре Перми и занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Уставный капитал — 2,3 млн руб. За пермским бизнесменом Рашидом Габдуллиным числится 76% долей в обществе, остальные 24% — за департаментом имущественных отношений города.