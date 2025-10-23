В Самаре приступили к съемкам короткометражки про предпринимателей

В Самаре на берегу реки Волга, в офисных пространствах и природных локациях с видами на город проходят съемки короткометражки «В партнерстве с собой». Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Короткометражка расскажет «о внутреннем мире предпринимателя, поиске баланса между контролем и вдохновением». В центре сюжета нового фильма — история владельца креативного агентства. В проекте участвуют 29 человек, включая профессиональную съемочную команду и предпринимателей-актеров.

Премьера фильма запланирована на ноябрь этого года на первом фестивале «Киномалия» в Москве, где создатели представят Самарскую область.

Проект создают предприниматели Самарской области из бизнес-сообщества «Аномалия» под руководством генеральных продюсеров Елены Соколовской и Альберта Боязитова из Тольятти и Самары.

Руфия Кутляева