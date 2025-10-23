На Ставрополье в 2-3% молочной продукции не отвечают санитарным нормам

В Ставропольском крае завершились лабораторные исследования 800 образцов молочной продукции. 3,6% образцов не соответствовали нормам по микробиологическим показателям, 2,3% проб имели несоответствия по показателям идентификации и органолептическим характеристикам, а 2,7% не соответствовали требованиям к маркировке. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка проходила с января по сентябрь 2025 года. За это время сотрудники ведомства посетили 593 объекта, реализующие молочную продукцию, в 437 из них были взяты образцы для лабораторных исследований.

Кроме этого, молочную продукцию проверили их на соответствие санитарно-химическим и радиологическим нормам, а также на наличие генетически модифицированных организмов (ГМО), антибиотиков и пестицидов. Результаты показали, что все пробы соответствуют установленным гигиеническим стандартам, а нежелательные вещества в них обнаружены не были.

Наталья Белоштейн