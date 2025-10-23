Прокуратура добилась возобновления автобусных рейсов из Уфы в Иглинский район

Прокуратура Иглинского района привлекла АО «Башавтотранс» к административной ответственности за нарушение правил транспортного обслуживания населения (ч. 3 ст. 8.1 КоАП Башкирии), а гендиректор государственной компании Надир Самиев получил представление надзорного ведомства. Поводом для таких мер послужила отмена автобусного маршрута из Уфы до сел Русский Юрмаш (Уфимский район) и Турбаслы (Иглинский район).

В сентябре телеканал UTV сообщал о трехдневной остановке рейсов из Уфы до Турбаслов из-за плохих дорог.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, 130-й маршрут является единственным видом общественного транспорта, позволяющим жителям Турбаслов выехать из села. Благодаря мерам прокурорского реагирования перевозки возобновлены.

Идэль Гумеров