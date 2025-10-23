Иностранец пытался вывезти из России в Китай «украшения православной тематики»

Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) не позволили гражданину Китая отправить из Москвы на родину посылку с серебряными украшениями «православной тематики». Как сообщили в пресс-службе ведомства, 32-летний иностранец пытался нелегально переслать нательные кресты, кольца, подвески, браслеты и серьги. Всего сотрудники службы изъяли 163 ювелирных украшения общей стоимостью 1,2 млн руб. В таможенной декларации мужчина указал, что в посылке находятся конфеты и шоколад.

Нарушитель признался, что купил украшения в московских ювелирных магазинах и пытался отправить их за границу для перепродажи. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).