Ставка ждет своего часа

Всего день остается до заседания Центробанка по ключевой ставке, и опрошенные “Ъ FM” экономисты полагают, что регулятор оставит ее на уровне 17%. 22 октября ЦБ опубликовал данные об инфляционных ожиданиях россиян. Они остались неизменными, и даже снизился уровень наблюдаемых темпов роста цен почти до 14%. При этом, по данным Росстата, третью неделю подряд инфляция превышает 0,2%. Годовая ускорилась почти до 8,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Ясности в преддверии пятничного решения регулятора по ставке это не прибавило, говорит главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец: «Данные вышли и еще больше запутали рынок. Если бы инфляция была ближе к 0,3% или 0,25% и выше, был бы повод однозначно сказать, что ставку оставят без изменений. Увидели бы меньше 0,2%, это стало бы сигналом к снижению. Сейчас недельная инфляция зависла где-то посередине — 0,22%. Это повышенный уровень.

Скорее всего, ставка сохранится на уровне 17%, и к этому приложится более мягкая риторика, то есть нас пощадят в плане обещаний на будущее. Наверное, для рынка это было бы не худшим вариантом. Последние несколько недель рынок стал обсуждать возможность снижения ставки на 50 процентных пунктов. Это, конечно, довольно нестандартно для тех очень высоких уровней ставки, на которых мы сейчас находимся. Но ЦБ нам показал, что он может удивлять».

За последнюю неделю опережающими темпами росли цены на овощи. Подорожание бензина немного замедлилось, однако все еще выше 0,5% в неделю, следует из данных Росстата. Стоимость дизеля, в свою очередь, снова выросла на 0,4%. Однако есть и другие тревожные факторы, отмечает директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг. Он ожидает, что в пятницу ставка останется на уровне 17%: «В инфляции мы видим те же самые тренды, которые были в первую неделю октября. Ускоренное удорожание плодоовощной продукции корреспондирует с ее ускоренным более ранним удешевлением. Сохраняется достаточно напряженная ситуация на топливном рынке. Но опять же к этим факторам надо относиться более спокойно.

Инфляционные ожидания показали очень хорошие цифры. Консенсус заключался в том, что инфляционные ожидания могут вырасти на фоне разговоров о повышении НДС, утилизационного сбора и так далее. Но если мы посмотрим на другие индикаторы инфляционных ожиданий, то есть производителей товаров, розничную торговлю, и посмотрим на то, какие инфляционные ожидания у нас могут быть извлечены из ОФЗ-линкеров, то здесь, наверное, ситуация все-таки негативная.

Скорее, Центральный банк констатирует, что ситуация несколько улучшилась относительно сентябрьского заседания, прежде всего с точки зрения динамики кредитования, хотя там по-прежнему все-таки тенденции такие, что кредит движется близко к верхней границе. Но сигнал все-таки оставит регулятор нейтральным. Дальше — что на пресс-конференции скажет госпожа председатель — от этого будет зависеть реакция рынка на решение».

В сентябре Центробанк понизил ключевую ставку на один процентный пункт, вопреки ожиданиям рынка. Прогнозы допускали, что шаг ЦБ составит сразу два пункта.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова