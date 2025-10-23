«Пари НН» вылетел из футбольного Кубка России

Футбольный клуб «Пари НН» вылетел из Кубка России после поражения в матче с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу ростовчан, сообщили в клубе.

«Чувствительное поражение оставило нашу команду за пределами Кубка России. "Пари НН" теперь может сосредоточиться на РПЛ. 26 октября нижегородцам предстоит принимать на своем поле калининградскую "Балтику"», — говорится в сообщении нижегородской команды.

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский извинился перед болельщиками за поражение команды.

Владимир Зубарев