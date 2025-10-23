Губернатору представили нового федерального инспектора

Сегодня главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников представил губернатору Дмитрию Махонину нового федерального инспектора по региону Ивана Амирова. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Амиров (слева)

Фото: пресс-служба краевого правительства Иван Амиров (слева)

Дмитрий Махонин поздравил господина Амирова с назначением, отметив, что за его плечами успешная карьера в органах правопорядка, боевой опыт и заслуги на СВО.

«Уверен, что полученные знания и опыт помогут вам в работе. Продолжим совместно работать на благо региона, исполнять задачи, поставленные президентом страны. Среди них — взаимодействие с Прикамским филиалом фонда “Защитники Отечества”, защита прав ветеранов и участников СВО, работа с предприятиями ОПК»,— подчеркнул Дмитрий Махонин.

Иван Амиров вошел в первый поток программы «Время героев», реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии по поручению президента РФ Владимира Путина. Обучение он проходил под наставничеством полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Господин Амиров служил в МВД РФ 18 лет, прошел путь от стажера до начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области. В зоне СВО обеспечивал правопорядок и общественную безопасность.