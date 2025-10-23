Застройщики регистрируют товарные знаки новых ярославских ЖК

Два застройщика подали заявки на регистрацию товарных знаков новых жилищных комплексов в Ярославле, следует из данных сервиса «Знаковед».

ООО «Специализированный застройщик "Гудград"» регистрирует два товарных знака, связанных с застройкой участка на Тверицкой набережной — «Тверицы» и «Городской квартал Тверицы». «Ъ-Ярославль» сообщал, что право застроить территорию, ограниченную улицами Маяковского, Союзная и Университетская, площадью 257 тыс. кв. м, получило ООО «Гудград» за 109 млн руб. Реализация проекта пройдет в семь этапов до 2032 года.

ООО «Специализированный застройщик "Ярославльстройпроект"» регистрирует товарный знак «Новое Брагино». Компания зарегистрирована в Калининграде и занимается строительством ЖК в Дзержинском районе на Ленинградском проспекте. Как указано на сайте застройщика, там будет возведено 15 домов по принципу «Город в городе».

Антон Голицын