БПЛА атаковала Оренбуржье
В четверг, 23 октября, с 8:00 до 12:00 (MSK) дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник над Оренбургской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Утром в четверг в Оренбургской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В настоящее время она отменена.
Аэропорты Оренбурга и Орска закрывались на несколько часов. Сейчас они работают в штатном режиме.
Кроме того, угроза атаки БПЛА объявлялась утром в четверг в Самарской области. В итоге был объявлен отбой опасности.