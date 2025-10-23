БПЛА атаковала Оренбуржье

В четверг, 23 октября, с 8:00 до 12:00 (MSK) дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один беспилотник над Оренбургской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Утром в четверг в Оренбургской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В настоящее время она отменена.

Аэропорты Оренбурга и Орска закрывались на несколько часов. Сейчас они работают в штатном режиме.

Кроме того, угроза атаки БПЛА объявлялась утром в четверг в Самарской области. В итоге был объявлен отбой опасности.

Георгий Портнов