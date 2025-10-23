Группа Good Community выкупила ресторан «Чаща» в центре Екатеринбурга

Уральская ресторанная группа Good Community, которую возглавляет Руслан Мухаметшин, приобрела ресторан «Чаща» (ул. Красноармейская, 68). Как рассказали «Ъ-Урал» представители компании, в заведении сменился шеф-повар, им стал Виталий Дробинский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Команда обещает душевный comfort food с уклоном на локальный продукт»,— прокомментировали в компании. Раскрывать детали сделки там не стали.

Согласно сайту компании, в группу Good Community входят заведения Breadway, the Barbara, Tribu, гастромолл «Главный». Как указано в сервисе Kartoteka.ru, Руслан Мухаметшин является соучредителем компаний «Хорека Девелопмент», «РК Исеть», УК «Гастромолл». Все они связаны с топ-менеджерами структур УГМК.

Генеральным директором ресторана «Чаща» являлась Олеся Пузанкова.

Мария Игнатова