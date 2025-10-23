Ziteh планирует построить научный центр за 1,8 млрд рублей в Нижнем Новгороде

Компания «Зитех» (Ziteh), возглавляемая бывшим министром информтехнологий региона Сергеем Кучиным, намерена построить научный центр в Нижнем Новгороде за 1,8 млрд. руб. 22 октября совет по земле одобрил предоставление инвестору участка площадью 6,4 тыс. кв. м в районе дома №6 на Окском съезде.

Фото: «Зитех»

По информации с сайта инвестора, площадь научного центра составит 18,7 тыс. кв. м. Помимо этого, компания хочет построить деловой центр класса А площадью 54,3 тыс. кв. м, включая гостиницу на 694 номера. Судя по презентации, здания будут единым комплексом. Начать строительство планируется в мае 2026 года, завершить — в мае 2029 года.

Галина Шамберина