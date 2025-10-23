В Елабуге планируется отремонтировать пешеходные тротуары по проспекту Нефтяников на сумму 35,47 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В Елабуге на ремонт тротуаров по проспекту Нефтяников направят 35,4 млн

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ В Елабуге на ремонт тротуаров по проспекту Нефтяников направят 35,4 млн

Ремонт пройдет на 9 участках проспекта. Подрядчику необходимо провести строительно-монтажные работы на участках общей протяженностью 1,2 тыс. метров. Основные требования включают замену камня со стороны проезжей части, устройство тротуаров, организацию пешеходных переходов, пандусов и лестниц. Между проезжей частью и тротуаром предусмотрено создание зеленой зоны и системы отвода воды. Работы необходимо выполнить в течение 21 календарного дня с момента заключения контракта с исполнителем.

Заказчиком работ выступает исполнительный комитет Елабужского муниципального района Татарстана.

Анна Кайдалова