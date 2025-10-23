Кассация отменила решение о снятии судимости с экс-главы СО РАН

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции по представлению прокуратуры отменил решение предыдущей инстанции о снятии судимости с бывшего председателя Сибирского отделения РАН Александра Асеева. Об этом сообщают суды общей юрисдикции региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Александр Асеев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», Александр Асеев обвинялся в незаконной приватизации ведомственного коттеджа площадью около 600 кв. м. и стоимостью около 46 млн руб. В июне 2023-го суд признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил фигуранту дела четыре года лишения свободы условно, а также штраф 500 тыс. руб.

В феврале 2025-го Александр Асеев обратился в Советский райсуд с прошением об отмене условного осуждения и снятии судимости, однако в этом ему отказали. Тогда академик подал апелляцию, и в мае по решению Новосибирского облсуда с него сняли судимость, а также отменили условный срок. В конце августа прокуратура региона обжаловала это решение в Восьмом кассационном суде, который удовлетворил требование ведомства.

Алекснадра Стрелкова