В Самарской области увеличили размер прожиточного минимума на 2026 год

Правительство Самарской области установило размер прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2026 год. Постановление подписано первым вице-губернатором — председателем правительства Михаилом Смирновым.

Согласно документу, в следующем году величина прожиточного минимума на душу населения составит 17 803 руб., для трудоспособного населения — 19 405 руб., для пенсионеров — 15 311 руб., для детей — 17 269 руб.

По сравнению с 2025 годом размер прожиточного минимума увеличится на 7,5%.

Сабрина Самедова