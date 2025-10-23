Количество пострадавших при взрыве на заводе в Копейске выросло до 19 человек

Власти Челябинской области актуализировали информацию о количестве пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске. Травмы получили 19 человек — пятерых госпитализировали в тяжелом состоянии, амбулаторно проходят лечение 14 человек, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем telegram-канале.

Из пятерых госпитализированных двое переведены в ожоговое отделение ГКБ № 6 Челябинска, еще двое — в областную больницу. Планируется отправка еще одной пострадавшей в областную больницу после стабилизации состояния.

Из 14 пострадавших, которые лечатся амбулаторно, четверо осмотрены на месте происшествия, находятся под патронатом на дому. Девять человек обратились в травмпункт городской больницы № 1 Копейска с травмами легкой и средней степени тяжести. Назначено лечение, госпитализация не требуется. Также один человек осмотрен на дому при вызове бригады скорой медицинской помощи.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, взрыв на копейском предприятии произошел 22 октября в 23:45, после чего начался пожар. Через несколько часов в очаге возгорания случился еще один взрыв. Подтверждена информация о десяти погибших. Пять человек госпитализированы.

По данным регионального управления СКР, взрыв произошел «в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху». Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).