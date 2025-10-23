Дефицит бюджета Башкирии к октябрю составил 11,3 млрд рублей

По итогам девяти месяцев доходы бюджета Башкирии составили 214,68 млрд руб., что составляет 67,1% от годового плана поступлений, говорится в отчете регионального министерства финансов.

Собственные доходы бюджета (налоговые поступления, сборы с акцизов, средства от реализации госимущества и другие) достигли 154,27 млрд руб. (исполнение — 65,1%). Безвозмездные поступления составили 60,41 млрд руб. из запланированных 82,98 млрд руб.

Совокупный объем потраченных средств по итогам сентября составил 225,96 млрд руб., что составляет 64,9% из заложенных на год.

Самое высокое исполнение бюджета зафиксировано по разделу «Социальная политика», где израсходованы 75,9% средств из запланированных 93,56 млрд руб. Наименьший уровень исполнения — по разделам «Обслуживание государственного (муниципального) долга» (36% из 4,42 млрд руб.) и ЖКХ (45% из 15,87 млрд руб.).

Дефицит бюджета на 1 октября — 11,28 млрд руб.

За аналогичный период прошлого года доходы бюджета Башкирии составляли 200,74 млрд руб. (66,4% от годового плана), расходы — 215,49 млрд руб. (68,4% от плана).

Идэль Гумеров