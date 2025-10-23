В Карелии задержан подозреваемый в содействии спецслужбам Украины

Сотрудники ФСБ России задержали в Карелии мужчину. Его подозревают в организации диверсионной деятельности на территории региона по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии ведомства, задержанный связался с украинским куратором через мессенджер Telegram. По его указанию мужчина собирал сведения о местонахождении подразделений вооруженных сил России и планировал совершить теракт на железнодорожном мосту.

Мужчина признал вину. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о содействии диверсионной деятельности (ч. 3 ст. 281.1 УК).