«Объектстрой» намерен построить академию тенниса в Нижнем Новгороде

Спецзастройщик «Объектстрой» Артема Багдасаряна намерен построить академию тенниса на улице Нартова в Нижнем Новгороде. Объем инвестиций в проект оценивается в 850 млн руб., сообщили в региональном правительстве по итогам заседания очередного земельного совета.

Инвестору одобрили предоставление участка площадью 7,76 тыс. кв. м в районе дома №27А. Построить объект рассчитывают за два года.

Также совет одобрил предоставление участка площадью 6,37 тыс. кв. м под спортивный центр на улице Верхнепечерской, 7Б. ООО «Три кита» намерено построить объект за четыре года и 250 млн руб.

ООО «Фудсервис-Москва» одобрили участок площадью 3 тыс. кв. м в Плотничном переулке, 14А под строительство выставочных залов арт-резиденции. За пять лет инвестор планирует вложить в проект 50 млн руб.

Помимо этого, совет согласовал территории под производственный комплекс по металлообработке в поселке Гнилицы (ООО «Элемент-Деталь», 12,3 тыс. кв. м, шесть лет, 141,7 млн руб.), склады на Бор (ООО «Нижегородское масло», 8,6 тыс. кв. м, пять лет, 105 млн руб.), цех по производству антенно-мачтовых сооружений объектов связи в Дзержинске (ООО «Альфа-проект», 9,6 тыс. кв. м, три года, 82,5 млн руб.).

Галина Шамберина