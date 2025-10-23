Дело о халатности завели после обрушения потолка в больнице Новосибирска

После частичного обрушения потолка на третьем этаже хирургического отделения детской городской больницы №1 в Новосибирске СУ СКР региона возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Прокуратура Новосибирской области

Инцидент произошел днем 23 октября. Из отделения были эвакуированы 46 детей, пострадавших нет. В минздраве региона сообщили, что пациентов учреждения переведут в другие больницы города. Губернатор Андрей Травников написал в своем Telegram-канале, что решение о восстановлении поврежденного корпуса будет принято после установления причин обрушения.

Здание учреждения было построено в 1952 году. По данным областной прокуратуры, капитальный ремонт крыши производился в 2019 году.

Александра Стрелкова