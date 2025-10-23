Удмуртия поднялась на 21-е место по уровню научно-технологического развития

Удмуртия улучшила свои позиции в рейтинге научно-технологического развития поднявшись до 21-го места в 2024 году, что на четыре пункта выше 2023-го, следует из данных «РИА Новости». Республика набрала 46,09 балла из 100 возможных.

Лидером рейтинга остается Москва с 81,82 балла, на втором месте — Татарстан (70,56), Санкт-Петербург занимает 3-е место (70,11). В десятке лидеров находятся четыре региона Приволжского федерального округа, а в ТОП-20 — семь.

Анастасия Лопатина